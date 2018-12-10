Алиев и Дворкович обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и FIDE

Президент Международной шахматной организации (FIDE) Аркадий Дворкович высоко оценил вклад, вносимый Азербайджана в деятельность FIDE.
«На встрече с президентом Ильхамом Алиевым в понедельник в Баку А.Дворкович подчеркнул значение избрания представителя Азербайджана вице-президентом FIDE», - говорится в информации на сайте главы азербайджанского государства.
В свою очередь, президент Азербайджана назвал визит президента FIDE в Баку показателем внимания, оказываемого организацией азербайджанским шахматным традициям. И.Алиев выразил надежду на эффективное обсуждение перспектив сотрудничества между Азербайджаном и FIDE в рамках визита.
Президент FIDE также отметил значение, придаваемое возглавляемым им Фондом «Сколково» развитию сотрудничества с Баку. По словам А.Дворковича, Фонд и Азербайджан наладили совместную работу в сфере телекоммуникаций и обладают хорошими возможностями для расширения сотрудничества в других областях.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»