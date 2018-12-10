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Регион 10.12.2018 13:21

Пашинян будет ориентироваться и на Запад, и на Россию, получив карт-бланш на выборах - эксперт

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян после победы своей партии на парламентских выборах может самостоятельно сформировать кабинет министров, который продолжит выполнять обязательства Еревана в рамках ЕАЭС и ОДКБ, и одновременно посылать сигналы на определенное сближение с Западом, считает ведущий эксперт фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин.

"У Пашиняна сейчас, по сути, карт-бланш на то, чтобы сформировать правительство самостоятельно. 70% голосов - это очень сильная поддержка. Внеочередные парламентские выборы, собственно, и были нужны Пашиняну, чтобы себе "развязать руки", получив большинство в парламенте", - заявил А.Макаркин в понедельник "Интерфаксу".

По оценке политтехнолога, официальный Ереван с учетом позиции Н.Пашиняна сохранит российское направление в качестве приоритетного в своей внешней политике, и в тоже время будет посылать определенные сигналы Западу, что является осложняющим фактором в отношениях с Москвой.

"В команде Пашиняна есть люди, которые хотели бы большего сближения с Западом. Вполне возможно, что и сам Пашинян этого хочет по целому ряду причин. Прежде всего, окружение Пашиняна - другое поколение политиков. Это уже не те люди, которые, в свое время, отойдя от Москвы, потом на основе собственного опыта признали безальтернативность связей с Россией", - сказал собеседник агентства.

"Здесь срабатывает принцип "Куда деваться?". С одной стороны Армению "подпирает" Турция, с другой - Азербайджан. Российское военное присутствие на армянской территории важный фактор защиты с точки зрения предупреждения возможности атаки с азербайджанской стороны", - сказал А.Макаркин.

По его оценке, прагматизм и определенная осторожность в отношениях между Москвой и Ереваном будут при Н.Пашиняне иметь обоюдный характер.

"Заниматься российским направлением будут люди, способные выстраивать отношения с Москвой. Но при этом сторонники Пашиняна подчеркивают один принципиальный для них момент - они не советовались с Москвой по кадровым вопросам. Пашинян достаточно прагматичен в отношениях с Москвой, где понимают, что Армения, при всем своем прагматизме не может ориентироваться на Россию на все 100%. Поэтому прагматизм и осторожность в отношениях между Москвой и Ереваном будут обоюдными", - считает политтехнолог.

"При Пашиняне отношения между Москвой и Ереваном стали более сложными. У России были выстроены отношения с Республиканской партией, знали ее приоритеты. Пашинян пришел во власть из оппозиции, которая критиковала Москву, где весьма осторожно относятся к тем, кто приходит к власти в результате революций. Кроме того, при республиканцах Ереван, предпринимая определенные шаги навстречу Западу, старался согласовывать их с Москвой. Для Пашиняна тонкие моменты двустороннего российско-армянского партнерства менее значимы", - считает эксперт.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, РОССИЯ, ПОЛИТОЛОГ


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