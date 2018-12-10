Макрону нужно объединить расколотое глобализацией французское общество - министр экономики

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил радиостанции RTL, что перед президентом Эмманюэлем Макроном стоит задача объединить французское общество, которое столкнулось с противоречивыми эффектами глобализации.
"Наша страна глубоко разделена - между теми, кто видит, как глобализация приносит им пользу, и остальными, кто не может свести концы с концами, кто говорит, что глобализация это не благоприятная возможность, а угроза", - сказал министр.
Он также указал на необходимость положить конец антиправительственным протестам, которые подрывают экономический рост.
Кроме этого, Б.Л.Мэр отверг звучавшие требования восстановить налог на крупные состояния: он пояснил, что подобные меры не позволят "сократить бедность, сократить наши долги, сократить государственные расходы". Вместо этого имеет смысл получать дополнительные деньги от компаний, занимающихся цифровыми технологиями, добавил министр.
Ранее стало известно, что Э.Макрон в понедельник вечером выступит с обращением к согражданам по поводу не прекращающихся уже месяц акций протеста. Телеобращение запланировано на 20:00 (22:00 мск).
В правительстве Франции пояснили, что глава государства планирует объявить о ряде мер, вступающих в силу немедленно. Они будут нацелены на решение финансовых и иных проблем, на которые жалуются демонстранты.
Во Франции уже в течение месяца каждую субботу проходят акции протеста против правительства, организованные движением "Желтых жилетов". Изначально речь шла об автомобилистах, протестующих против повышения налога на бензин. Однако со временем перечень требований демонстрантов расширился. Э.Макрон уже объявил о решении не повышать налог на горючее, однако, несмотря на это, 8 декабря в Париже и других городах прошли масштабные акции "Желтых жилетов".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»