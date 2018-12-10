Возбуждено дело в связи с хранением и продажей немаркированных акцизами сигарет и алкоголя, задержано три человека - Минналогов

Министерство налогов возбудило уголовное дело в связи с нарушением законодательства об акцизных марках, задержано три человека.
В материалах уголовного дела, возбужденного по статье 213-1.3 «Продажа, хранение с целью продажи, вывоз за пределы производственного здания или импорт немаркированной продукции (товара), подлежащей маркировке» УК АР, отмечается, что в сокрытых складских помещениях продуктового магазина, расположенного по адресу: ул. Сулеймана Рагимова, 190 в Насиминском районе Баку, была обнаружена большая партия безакцизных табачных изделий и алкогольных напитков.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»