Возбуждено дело в связи с хранением и продажей немаркированных акцизами сигарет и алкоголя, задержано три человека - Минналогов

Министерство налогов возбудило уголовное дело в связи с нарушением законодательства об акцизных марках, задержано три человека.

В материалах уголовного дела, возбужденного по статье 213-1.3 «Продажа, хранение с целью продажи, вывоз за пределы производственного здания или импорт немаркированной продукции (товара), подлежащей маркировке» УК АР, отмечается, что в сокрытых складских помещениях продуктового магазина, расположенного по адресу: ул. Сулеймана Рагимова, 190 в Насиминском районе Баку, была обнаружена большая партия безакцизных табачных изделий и алкогольных напитков.

Р.Бабаев