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АПК 10.12.2018 14:03

Личинки южноамериканской томатной моли обнаружили в томатах из Азербайджана, завезенных в Томскую область

Сотрудники управления Россельхознадзора по Томской области впервые обнаружили опасного вредителя при досмотре поступивших из Азербайджана свежих томатов черри, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Продукция в количестве 120 кг совместно с сотрудниками Томской таможни и представителями ООО "ЕвроЛогистик", в адрес которой был поставлен груз, была уничтожена, а именно раздавлена на полигоне твердых бытовых отходов", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что из-за личинок томаты подвергаются некрозу, поврежденные плоды не пригодны к продаже и потреблению.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]