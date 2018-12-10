Личинки южноамериканской томатной моли обнаружили в томатах из Азербайджана, завезенных в Томскую область

Сотрудники управления Россельхознадзора по Томской области впервые обнаружили опасного вредителя при досмотре поступивших из Азербайджана свежих томатов черри, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Продукция в количестве 120 кг совместно с сотрудниками Томской таможни и представителями ООО "ЕвроЛогистик", в адрес которой был поставлен груз, была уничтожена, а именно раздавлена на полигоне твердых бытовых отходов", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что из-за личинок томаты подвергаются некрозу, поврежденные плоды не пригодны к продаже и потреблению.

А.Азизов