Партия Саргсяна обвинила Пашиняна в давлении и угрозах перед парламентскими выборами в Армении

В возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционной Республиканской партии считают, что внеочередные парламентские выборы были проведены в условиях угроз и давления.

"Выборы прошли в условиях угроз, атмосферы ненависти, на фоне личного давления и угроз со стороны главы государства (и.о. премьера Никола Пашиняна - ИФ). И процесс уже антидемократичный. Что касается вопроса, признаем мы результаты голосования или нет, то партия выступит с соответствующим заявлением", - сказал "Интерфаксу" действующий вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, результаты выборов "нас мотивировали начать второй этап борьбы в качестве внепарламентской оппозиции".

"Наша борьба будет проявляться всеми законными методами. Наша борьба - во имя Армении, безопасности, христианских ценностей и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Мы по-прежнему считаем, что режим Пашиняна представляет угрозы, как об этом ранее заявляли", - отметил Э.Шармазанов.

Ранее в Республиканской партии заявляли, что внешняя политика правительства Н.Пашиняна, ухудшение отношений с Россией, ситуация вокруг вопроса генсека ОДКБ создают угрозы безопасности Армении.