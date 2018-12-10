Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9424 RUR   0.0256 GBR   2.1666 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.61 +1.12 Brent 61.67 +1.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 12° 12 Дек 13° 13 Дек 10°

Бизнес и законодательство 10.12.2018 14:38

На западе Азербайджана построят новый металлургический завод за $1,2 млрд

Азербайджанская компания Baku Steel и китайская CAMC Engineering подписали контракт на строительство в городе Гяндже (запад Азербайджана) металлургического завода, сообщает CAMC Engineering.

Производственная мощность нового завода, который получит название Azerbaijan Integrated Steel Mill Complex, составит 1,25 млн. тонн, из которых 700 тыс. тонн будет приходиться на листовой прокат.

Инвестиции в строительство завода составят $1,17 млрд.

Согласно контракту строительство завода планируется завершить в течение 42 месяцев.

В настоящее время в состав холдинга Baku Steel входят мини-завод в Азербайджане производительностью 1 млн. т в год, трубный завод в Сумгаите на 180 тыс. т бесшовных труб в год, а также ферросплавный завод «Бакинские цветные металлы и ферросплавы» и один завод в Актау (Казахстан).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕТАЛЛУРГИЯ, ЗАВОД, КИТАЙ, КОНТРАКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]