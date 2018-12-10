На западе Азербайджана построят новый металлургический завод за $1,2 млрд

Азербайджанская компания Baku Steel и китайская CAMC Engineering подписали контракт на строительство в городе Гяндже (запад Азербайджана) металлургического завода, сообщает CAMC Engineering.
Производственная мощность нового завода, который получит название Azerbaijan Integrated Steel Mill Complex, составит 1,25 млн. тонн, из которых 700 тыс. тонн будет приходиться на листовой прокат.
Инвестиции в строительство завода составят $1,17 млрд.
Согласно контракту строительство завода планируется завершить в течение 42 месяцев.
В настоящее время в состав холдинга Baku Steel входят мини-завод в Азербайджане производительностью 1 млн. т в год, трубный завод в Сумгаите на 180 тыс. т бесшовных труб в год, а также ферросплавный завод «Бакинские цветные металлы и ферросплавы» и один завод в Актау (Казахстан).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»