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Здравоохранение 10.12.2018 14:41

Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе

Японское правительство профинансировало проект по строительству медпункта в селе Ениарх Гейчайского района, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана.

«В связи с реализацией проекта строительства нового медицинского пункта посол Японии в Азербайджане Теруюку Катори посетил Гейчай», - сказано в сообщении.

По словам Т.Катори, проект направлен на совершенствование медицинских услуг, оказываемых жителям села Ениарх.

Проект реализован в рамках программы грантовой помощи японского правительства «Корни трав и безопасность человека».

Стоимость проекта составляет $49,585 тыс. Это уже седьмой проект, реализуемый в Гейчайском районе в рамках данной программы.

«В целом же в Азербайджане в рамках данной программы в сферах образования, здравоохранения, экологии, сельского хозяйства и культуры было реализовано 235 проектов на общую сумму $20 млн», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Японии в Баку.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, МЕДПУНКТ, ГРАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]