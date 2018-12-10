Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе

Японское правительство профинансировало проект по строительству медпункта в селе Ениарх Гейчайского района, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана.

«В связи с реализацией проекта строительства нового медицинского пункта посол Японии в Азербайджане Теруюку Катори посетил Гейчай», - сказано в сообщении.

По словам Т.Катори, проект направлен на совершенствование медицинских услуг, оказываемых жителям села Ениарх.

Проект реализован в рамках программы грантовой помощи японского правительства «Корни трав и безопасность человека».

Стоимость проекта составляет $49,585 тыс. Это уже седьмой проект, реализуемый в Гейчайском районе в рамках данной программы.

«В целом же в Азербайджане в рамках данной программы в сферах образования, здравоохранения, экологии, сельского хозяйства и культуры было реализовано 235 проектов на общую сумму $20 млн», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Японии в Баку.

Р.Бабаев