Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9424 RUR   0.0256 GBR   2.1666 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.61 +1.12 Brent 61.67 +1.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 12° 12 Дек 13° 13 Дек 10°

Регион 10.12.2018 14:49

Оппозиция Грузии требует через суд аннулировать итоги президентских выборов

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" обращается в суд с требованием аннулировать итоги второго тура президентских выборов в Грузии, заявил руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты от оппозиции Григола Вашадзе Георгий Вашадзе.

"В подготовленном нами иске в суд приведено множество фактов подкупа избирателей. В частности, обещание властей, что более 600 тысячам граждан спишут банковские долги. Кроме этого в предвыборный период гражданам бесплатно раздавали по несколько килограммов картофеля и лука. Это прямой подкуп избирателей", - заявил Г.Вашадзе в понедельник на брифинге.

По его словам, в случае подтверждения фактов подкупа, согласно избирательному кодексу субъект выборов, в данном случае Саломе Зурабишвили, должен быть снят с регистрации, а итоги выборов аннулированы.

Он отметил, что подготовленный иск сопровождает заключения по итогам президентских выборов международных организаций, в которых "сказано о массовых фактах подкупа избирателей".

По итогам состоявшихся 28 ноября президентских выборов в Грузии победу одержала С.Зурабишвили, набравшая почти 60 процентов голосов. Кандидат в президенты от оппозиции Г.Вашадзе не признал поражение и победу С.Зурабишвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ОППОЗИЦИЯ, ИСК


Похожие новости


Столтенберг поздравил Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии Оппозиционный кандидат Вашадзе отказался признать проигрыш на выборах президента Грузии Маргвелашвили заявил о падении качества выборов в Грузии Зурабишвили победила на выборах президента Грузии по итогам подсчета 100% голосов Зурабишвили проголосовала на выборах президента Грузии Кандидат от оппозиции Вашадзе проголосовал во втором туре президентских выборов в Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]