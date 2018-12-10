Оппозиция Грузии требует через суд аннулировать итоги президентских выборов

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" обращается в суд с требованием аннулировать итоги второго тура президентских выборов в Грузии, заявил руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты от оппозиции Григола Вашадзе Георгий Вашадзе.
"В подготовленном нами иске в суд приведено множество фактов подкупа избирателей. В частности, обещание властей, что более 600 тысячам граждан спишут банковские долги. Кроме этого в предвыборный период гражданам бесплатно раздавали по несколько килограммов картофеля и лука. Это прямой подкуп избирателей", - заявил Г.Вашадзе в понедельник на брифинге.
По его словам, в случае подтверждения фактов подкупа, согласно избирательному кодексу субъект выборов, в данном случае Саломе Зурабишвили, должен быть снят с регистрации, а итоги выборов аннулированы.
Он отметил, что подготовленный иск сопровождает заключения по итогам президентских выборов международных организаций, в которых "сказано о массовых фактах подкупа избирателей".
По итогам состоявшихся 28 ноября президентских выборов в Грузии победу одержала С.Зурабишвили, набравшая почти 60 процентов голосов. Кандидат в президенты от оппозиции Г.Вашадзе не признал поражение и победу С.Зурабишвили.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»