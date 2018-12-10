Грузинские националисты протестуют против продажи земли иностранцам

Ультранационалистическая организация "Грузинский марш" в понедельник в центре Тбилиси организовала пикет против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам у здания Дома юстиции, парализовав его работу.

Участники акции, к которым присоединились представители разных политических партий, протестуют против решения Конституционного суда Грузии, признавшего в минувшую пятницу не соответствующим конституции принятое в июне 2017 года решение парламента о моратории на продажу земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.

Протестующие попытались войти в Дом юстиции, однако сотрудники охраны заперли центральный вход в здание изнутри. Они призывают сотрудников Дома юстиции объявить забастовку, чтобы не регистрировать желающих продать землю иностранцам.

Один из лидеров "Грузинского марша", бывший депутат парламента Димитрий Лорткипанидзе призвал министра юстиции Тею Цулукиани не допустить выполнения решения Конституционного суда и "продажи грузинской земли". В противном случае участники акции грозятся "национальным неповиновением" и заявляют, что "поставят на ноги всю страну".

Место акции патрулируют усиленные наряды полиции.

У Грузии уже есть опыт запрета продажи земли иностранным гражданам - в 2013 году, через год после прихода к власти, его также инициировала правящая партия "Грузинская мечта". Тогда против моратория выступил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, он наложил на закон вето, однако парламент его преодолел.

7 декабря пленум Конституционного суда Грузии удовлетворил иск граждан Греции, приняв постановление, в соответствие с которым введенный в июне 2017 года мораторий на продажу иностранцам сельскохозяйственных земель признан неконституционным.

Между тем, мораторий должен был действовать до задействования новой редакции Конституции Грузии, согласно которой продажа земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам полностью запрещается.

Несмотря на это, КС Грузии постановил, что конституционный закон не должен считаться частью конституционно-правовой системы до его вступления в силу.

Новая редакция Конституции, которая вновь вводит ограничения на отчуждение сельскохозяйственной земли иностранцам, будет задействована с момента инаугурации нового президента Грузии, назначенной на 16 декабря. Исходя из этого, решение Конституционного суда будет действительно еще несколько дней, в течение которых желающие иностранцы еще смогут зарегистрировать собственность на землю. Именно против этого и выступают участники протестной акции.

До этого аналогичные решения Конституционный суд принимал в 2012 и 2014 годах. Тогда истцами выступали граждане Дании и Австрии, которые также выступали против запрета продажи сельскохозяйственных земель иностранцам.