Грузинские националисты протестуют против продажи земли иностранцам

Ультранационалистическая организация "Грузинский марш" в понедельник в центре Тбилиси организовала пикет против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам у здания Дома юстиции, парализовав его работу.
Участники акции, к которым присоединились представители разных политических партий, протестуют против решения Конституционного суда Грузии, признавшего в минувшую пятницу не соответствующим конституции принятое в июне 2017 года решение парламента о моратории на продажу земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.
Протестующие попытались войти в Дом юстиции, однако сотрудники охраны заперли центральный вход в здание изнутри. Они призывают сотрудников Дома юстиции объявить забастовку, чтобы не регистрировать желающих продать землю иностранцам.
Один из лидеров "Грузинского марша", бывший депутат парламента Димитрий Лорткипанидзе призвал министра юстиции Тею Цулукиани не допустить выполнения решения Конституционного суда и "продажи грузинской земли". В противном случае участники акции грозятся "национальным неповиновением" и заявляют, что "поставят на ноги всю страну".
Место акции патрулируют усиленные наряды полиции.
У Грузии уже есть опыт запрета продажи земли иностранным гражданам - в 2013 году, через год после прихода к власти, его также инициировала правящая партия "Грузинская мечта". Тогда против моратория выступил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, он наложил на закон вето, однако парламент его преодолел.
7 декабря пленум Конституционного суда Грузии удовлетворил иск граждан Греции, приняв постановление, в соответствие с которым введенный в июне 2017 года мораторий на продажу иностранцам сельскохозяйственных земель признан неконституционным.
Между тем, мораторий должен был действовать до задействования новой редакции Конституции Грузии, согласно которой продажа земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам полностью запрещается.
Несмотря на это, КС Грузии постановил, что конституционный закон не должен считаться частью конституционно-правовой системы до его вступления в силу.
Новая редакция Конституции, которая вновь вводит ограничения на отчуждение сельскохозяйственной земли иностранцам, будет задействована с момента инаугурации нового президента Грузии, назначенной на 16 декабря. Исходя из этого, решение Конституционного суда будет действительно еще несколько дней, в течение которых желающие иностранцы еще смогут зарегистрировать собственность на землю. Именно против этого и выступают участники протестной акции.
До этого аналогичные решения Конституционный суд принимал в 2012 и 2014 годах. Тогда истцами выступали граждане Дании и Австрии, которые также выступали против запрета продажи сельскохозяйственных земель иностранцам.
Президент Алиев принял главу FIDE
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
ВБ поддержит развитие аудита в Азербайджане
ИВ Баку направит около 2,5 млн манатов на ремонт жилищного госфонда
Казахстан рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном в разы – министр нацэкономики
Минтруда Азербайджана с июня 2019 года внедрит подсистему для учета детей, лишенных родительской опеки
Посольство Чехии в Азербайджане уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 2 января
Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell награждена за «Лучшее представление стенда» на Bakutel 2018
Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»