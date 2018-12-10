Новый лидер ХДС обеспечит преемственность курса партии - политолог

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обеспечит партии преемственность, считает профессор политологии Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.

"Сейчас у партии будет новый председатель, который обеспечит преемственность. Это значит, что переворотов не будет, будет пошаговое дальнейшее развитие. Я вижу в этом укрепление позиций ХДС", - сказал Н.Дидерих в понедельник "Интерфаксу".

А.Крамп-Карренбауэр избрали на пост председателя партии 7 декабря, делегаты выбирали между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем. За А.Крамп-Карренбауэр было отдано 517 голосов или 51,75%, за Ф.Мерца проголосовали 482 делегата. В первом туре выборов участвовали А.Крамп-Карренбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Ф.Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан. До сих пор партию возглавляла канцлер Ангела Меркель.

По мнению Н.Дидериха, тот факт, что А.Крамп-Карренбауэр выбрали лишь с небольшим преимуществом "совершенно точно означает, что внутри партии было предпринято усилие свести воедино разные направления".

Сама А.Крамп-Карренбауэр тоже попыталась решить эту проблему, предложив на должность генсека партии того, кто, скорее, был ближе другому кандидату - Ф.Мерцу. Генсеком ХДС стал 33-летний Пауль Цимьяк.

"Я считаю, что это стратегически очень умный выбор, потому что таким образом она строит мосты и предлагает проигравшим активно работать вместе в дальнейшем", - убежден политолог.