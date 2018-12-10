Пресс-релиз

13 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие персональной выставки члена Союза художников Азербайджана Валентины Эфендиевой «Краски жизни».
Начало – в 15:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Президент Алиев принял главу FIDE
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
АИКГФ в I полугодии 2019г внедрит электронную систему гарантийного субсидирования
На западе Азербайджана построят новый металлургический завод за $1,2 млрд
Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе
Алиев и Дворкович обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и FIDE
Азербайджан выдал санкцию на экстрадицию экс-главы таможни Кыргызстана
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
Глава МИД Бельгии заявил о необходимости механизма контроля над соблюдением прав человека в ЕС
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили о соблюдении прав человека на выборах в парламент Армении
Немцы до сих пор не обменяли на евро старые банкноты и монеты на сумму 12,55 млрд марок
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»