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Бизнес и законодательство 10.12.2018 15:26

Азербайджан и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере

Азербайджан и Индия подпишут межправительственное соглашение «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере», сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

«Председатель ГТК Азербайджана Сафар Мехтиев встретился в понедельник с послом Индии в Баку Санджаемй Рана.

«На встрече было отмечено, что это соглашение послужит стимулом для развития сотрудничества таможенных органов двух стран», - сообщает ГТК.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам вызывающим взаимный интерес. В частности, внедрение информационно-коммуникационных технологий в таможенную систему, совместная борьба с таможенными правонарушениями.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИНДИЯ, ГТК, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]