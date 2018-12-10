Азербайджан и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере

Азербайджан и Индия подпишут межправительственное соглашение «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере», сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

«Председатель ГТК Азербайджана Сафар Мехтиев встретился в понедельник с послом Индии в Баку Санджаемй Рана.

«На встрече было отмечено, что это соглашение послужит стимулом для развития сотрудничества таможенных органов двух стран», - сообщает ГТК.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам вызывающим взаимный интерес. В частности, внедрение информационно-коммуникационных технологий в таможенную систему, совместная борьба с таможенными правонарушениями.

Б.Рустамбеков