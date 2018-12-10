Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%

Банк Республика, являющийся одним из ведущих банков страны, в канун Нового года порадовал своих клиентов традиционной новогодней кампанией!

Так, для тех, кто планирует покрыть свои расходы к концу года или кто хочет порадовать себя и своих близких в новом году, Банк начал кампанию по потребительским кредитам «18 с подарком».

В рамках кампании, клиенты, обратившиеся в Банк, смогут получить потребительский кредит наличными под 18% на очень выгодных условиях! Кроме того, в зависимости от суммы кредита клиентам бесплатно будут выдаваться в ПОДАРОК карты VISA и Mastercard.

Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов со сроком до 36 месяцев. В зависимости от официального дохода, кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен без поручителей.

Также, все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощи своих смартфонов воспользовавшись услугой WhatsAppКредит смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.

Кампания продлится до 15 января 2019 года.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.