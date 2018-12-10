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10.12.2018 15:36

Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%

Банк Республика, являющийся одним из ведущих банков страны, в канун Нового года порадовал своих клиентов традиционной новогодней кампанией!

Так, для тех, кто планирует покрыть свои расходы к концу года или кто хочет порадовать себя и своих близких в новом году, Банк начал кампанию по потребительским кредитам «18 с подарком».

В рамках кампании, клиенты, обратившиеся в Банк, смогут получить потребительский кредит наличными под 18% на очень выгодных условиях! Кроме того, в зависимости от суммы кредита клиентам бесплатно будут выдаваться в ПОДАРОК карты VISA и Mastercard.

Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов со сроком до 36 месяцев. В зависимости от официального дохода, кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен без поручителей.

Также, все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощи своих смартфонов воспользовавшись услугой WhatsAppКредит смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.

Кампания продлится до 15 января 2019 года.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]