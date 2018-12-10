Новый лидер ХДС будет развивать российскую политику Меркель - политолог

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр продолжит российскую политику канцлера Германии Ангелы Меркель, считает профессор политологии Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.

"Нужно сказать, что у госпожи Меркель было большое преимущество - она знает русский и у нее был другой уровень доступа, чем у всех остальных", - сказал Н.Дидерих в понедельник "Интерфаксу".

Тем не менее, считает он, А. Крамп-Карренбауэр предпримет усилия по одновременно "выравниванию" отношений с РФ и "солидарности с западными партнерами".

А.Крамп-Карренбауэр избрали на пост председателя партии 7 декабря, делегаты выбирали между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем. За А.Крамп-Карренбауэр было отдано 517 голосов или 51,75%, за Ф.Мерца проголосовали 482 делегата. В первом туре выборов участвовали А.Крамп-Карренбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Ф.Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан. До сих пор партию возглавляла канцлер Ангела Меркель.