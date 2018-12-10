Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в связи с задержанием в Тбилиси семерых бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс" и их предполагаемой связью с Михаилом Саакашвили заявил, что некоторые политики предрасположены к совершению преступных действий.

"Это не стало для грузинских граждан сюрпризом. Дело касается людей, готовых пойти на все для прихода к власти. Что касается наших действий, то в данном случае государством были проведены превентивные меры. В предвыборный период и позже я не раз заявлял, что ни у кого не должно быть иллюзий о внесении хоть какого-то диссонанса в нашу общественную жизнь", - сказал М.Бахтадзе в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос о возможной связи экс-президента Грузии М.Саакашвили с задержанными.

"Наши государственные институты довольно-таки сильны для выявления таких фактов и их превенции. У общества есть возможность оценить предрасположенность некоторых политиков к совершению преступных действий", - отметил он.

Как сообщалось, что в ночь на 2 декабря в одной из гостиниц в Тбилиси были задержаны семеро бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс". При задержании у них было изъято огнестрельное оружие. В настоящее время по решению суда все семеро находятся в предварительном заключении. Им предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Между тем в грузинских СМИ появилась информация со ссылкой на украинские источники, что задержанные являются охранниками депутата Верховной Рады, бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, которые прибыли в Тбилиси с целью устроить беспорядки с применением оружия в ходе акции представителей оппозиции 2 декабря в центре Тбилиси. Организаторами этой провокации СМИ называют экс-президента М.Саакашвили и депутата С.Семенченко.