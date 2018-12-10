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Из Лондона поступают противоречивые данные о голосовании в парламенте по Brexit

Глава британского правительства Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по соглашению о Brexit, сообщает в понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства сообщил, что такой шаг мог быть предпринят для того, чтобы избежать крупного поражения на голосовании.

Между тем, по словам представителя т.Мэй, на которого ссылается британский телеканал "Скай-ньюс", голосование состоится, как и запланировано, 11 декабря.

Накануне британский министр по Brexit Стивен Баркли также заявлял, что голосование по соглашению о выходе Британии из Евросоюза пройдет в британском парламенте именно 11 декабря.

"Голосование пройдет во вторник. Премьер-министр борется за нас и продолжит оставаться на своем посту (в случае провала голосования - ИФ)", - сказал С.Баркли.

Газета "Санди таймс" в свою очередь сообщила, что премьер Т.Мэй отправится в Брюссель, чтобы снова провести переговоры по Brexit в качестве окончательного дипломатического шага, и его результатом может стать перенос голосования.

Газета отметила, что в случае провала в парламенте голосования по сделке о Brexit это приведет к негативным последствиям для Т.Мэй в качестве британского премьер-министра.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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