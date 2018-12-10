Посольство Чехии в Азербайджане уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 2 января

Посольство Чехии в Баку не будет работать с 24 декабря 2018 года по 2 января 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в чешской дипмиссии.
«В связи с праздниками Рождество и Новый год, посольство Чехии в Баку, включая консульский отдел, будут закрыты с 24 декабря 2018 года по 2 января 2019 года», - отметили в миссии.
Визовый центр VFS не будет работать только в официальные праздничные дни Азербайджана.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»