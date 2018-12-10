Посольство Чехии в Азербайджане уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 2 января

Посольство Чехии в Баку не будет работать с 24 декабря 2018 года по 2 января 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в чешской дипмиссии.

«В связи с праздниками Рождество и Новый год, посольство Чехии в Баку, включая консульский отдел, будут закрыты с 24 декабря 2018 года по 2 января 2019 года», - отметили в миссии.

Визовый центр VFS не будет работать только в официальные праздничные дни Азербайджана.

Р.Бабаев