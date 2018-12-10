Компания Bakcell награждена за «Лучшее представление стенда» на Bakutel 2018

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell получила сертификат с благодарностью за «Лучшее представление стенда» на 24-й Азербайджанской Международной Выставке и Конференции «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» Bakutel 2018.

В этом году стенд Bakcell на выставке демонстрировал ультрасовременные технологии и инновации, удобные и современные продукты и услуги, а также последние достижения оператора. Кроме этого, для гостей стенда были организованы веселые конкурсы, игры и лотерея.

Так, посетители стенда впервые в Азербайджане могли почувствовать скорость мобильного интернета до 600 Мбит/с, предоставляемую с помощью технологии 4.5G, которую также называют «готовность к 5G».

Наряду с демонстрацией инноваций и новейших технологий на своем стенде в рамках Bakutel 2018, Bakcell предоставила гостям информацию о новом приложении «Мой Bakcell», а также возможность принять участие в специальной лотерее и выиграть ценные призы. Также, на стенде были представлены 2 проекта (Run2Help и bilik.az), созданные молодыми Азербайджанскими разработчиками в рамках инкубационной программы AppLab. А посетив уголок «Wi-Fi у вас дома» гости выставки могли ознакомиться с преимуществами нового Wi-Fi устройства от Bakcell, протестировать самый скоростной 4G интернет в стране и даже поиграть в футбол, используя программу виртуальной реальности. Вдобавок ко всему, посетители стенда могли поучаствовать в игре от программы лояльности Ulduzum, чтобы выиграть подарки от партнеров программы.

Видеоролик об участии Bakcell на Bakutel 2018 можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/8BMNHvH01j4

В результате, благодаря уникальному и инновационному содержанию, стенд Bakcell был награжден официальным сертификатом за «Лучшее представление стенда» от организатора Bakutel-2018, компании Caspian Event Organizers (CEO).

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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