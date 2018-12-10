Высокая долларизация остается основным риском для банковского сектора Азербайджана - Fitch

Основным риском банковского сектора Азербайджана все еще остается высокий уровень долларизации, отмечают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Ключевой риск банковского сектора Азербайджана все еще связан с высоким уровнем долларизации как по кредитам, так и по депозитам, несмотря на то, что оба показателя сократились к концу первого полугодия 2018 года», - говорится в отчете Fitch о банковских секторах стран СНГ и Грузии.

Аналитики агентства отмечают, что высокая долларизация по банковским кредитам оказывает давление на активы, поскольку не все заемщики имеют доходы в долларах для обслуживания долгов.

«По нашим оценкам, средний коэффициент просроченной задолженности банковского сектора стабилизировался на уровне около 20%, а охват резервами увеличился с 51% на конец 2016 года до 70% на конец первого полугодия 2018 года. Тем не менее, у банков имеются также значительные объемы реструктурированных кредитов, которые в настоящее время классифицируются как работающие. Мы ожидаем, что банки продолжат постепенное признание проблемных кредитов в течение следующих нескольких лет», - говорится в отчете.

По мнению специалистов Fitch, долларизация по депозитам ограничивает возможности банков в Азербайджане по выдаче кредитов в местной валюте. «Общая валютная позиция сектора (без учета Международного банка Азербайджана) остается закрытой. Открытая короткая позиция МБА остается большой – $1,5 млрд на конец первого полугодия 2018 года», - отмечается в отчете.

По данным Центрального банка Азербайджана, уровень долларизации по банковским вкладами населения на 1 ноября 2018 года составляет 63,5%, кредитам – около 38%.

А.Мамедов