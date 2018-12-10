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Финансы 10.12.2018 16:33

Высокая долларизация остается основным риском для банковского сектора Азербайджана - Fitch

Основным риском банковского сектора Азербайджана все еще остается высокий уровень долларизации, отмечают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Ключевой риск банковского сектора Азербайджана все еще связан с высоким уровнем долларизации как по кредитам, так и по депозитам, несмотря на то, что оба показателя сократились к концу первого полугодия 2018 года», - говорится в отчете Fitch о банковских секторах стран СНГ и Грузии.

Аналитики агентства отмечают, что высокая долларизация по банковским кредитам оказывает давление на активы, поскольку не все заемщики имеют доходы в долларах для обслуживания долгов.

«По нашим оценкам, средний коэффициент просроченной задолженности банковского сектора стабилизировался на уровне около 20%, а охват резервами увеличился с 51% на конец 2016 года до 70% на конец первого полугодия 2018 года. Тем не менее, у банков имеются также значительные объемы реструктурированных кредитов, которые в настоящее время классифицируются как работающие. Мы ожидаем, что банки продолжат постепенное признание проблемных кредитов в течение следующих нескольких лет», - говорится в отчете.

По мнению специалистов Fitch, долларизация по депозитам ограничивает возможности банков в Азербайджане по выдаче кредитов в местной валюте. «Общая валютная позиция сектора (без учета Международного банка Азербайджана) остается закрытой. Открытая короткая позиция МБА остается большой – $1,5 млрд на конец первого полугодия 2018 года», - отмечается в отчете.

По данным Центрального банка Азербайджана, уровень долларизации по банковским вкладами населения на 1 ноября 2018 года составляет 63,5%, кредитам – около 38%.

А.Мамедов

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Тэги: FITCH, БАНКИ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]