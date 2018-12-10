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10.12.2018 16:35

Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR в январе-ноябре газифицировало 113 населенных пунктов, отмечается в сообщении Госнефтекомпании.

«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 2,959 тыс. км новых газопроводов и отремонтировано 2,406 тыс. км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-ноябре газифицировано 113 населенных пункт в Агстафинском, Агсуинском, Агджабединском, Исмайыллинском, Бардинском, Гахском, Губинском, Шабранском, Шемахинском, Шекинском, Шамкирском, Гейчайском, Гейгельском, Уджарском, Хачмазском, Бейлаганском, Евлахском, Лерикском, Ленкораньском, Сабирабадском, Саатлинском, Сальянском, Нефтчалинском, Джалилабадском и Масаллинском районах», - отмечается в сообщении.

Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг».

Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2017 году газифицировал 56 населенных пунктов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРИГАЗ, ГАЗИФИКАЦИЯ, РЕГИОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]