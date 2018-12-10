Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR в январе-ноябре газифицировало 113 населенных пунктов, отмечается в сообщении Госнефтекомпании.
«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 2,959 тыс. км новых газопроводов и отремонтировано 2,406 тыс. км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-ноябре газифицировано 113 населенных пункт в Агстафинском, Агсуинском, Агджабединском, Исмайыллинском, Бардинском, Гахском, Губинском, Шабранском, Шемахинском, Шекинском, Шамкирском, Гейчайском, Гейгельском, Уджарском, Хачмазском, Бейлаганском, Евлахском, Лерикском, Ленкораньском, Сабирабадском, Саатлинском, Сальянском, Нефтчалинском, Джалилабадском и Масаллинском районах», - отмечается в сообщении.
Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг».
Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2017 году газифицировал 56 населенных пунктов.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев принял главу FIDE
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
ВБ поддержит развитие аудита в Азербайджане
ИВ Баку направит около 2,5 млн манатов на ремонт жилищного госфонда
Казахстан рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном в разы – министр нацэкономики
Минтруда Азербайджана с июня 2019 года внедрит подсистему для учета детей, лишенных родительской опеки
Посольство Чехии в Азербайджане уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 2 января
Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе
В Еврокомиссии отвергают возможность пересмотра соглашения по Brexit
Дипломаты из Европы и США призвали власти Таджикистана обеспечить свободу прессы
ЕС приостановил макрофинансовую помощь Молдавии по политическим мотивам - премьер
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell награждена за «Лучшее представление стенда» на Bakutel 2018
Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»