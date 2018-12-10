Путин на заседании СПЧ обсудит проблемы нарушения прав россиян за рубежом, примет участие в открытии памятника Солженицыну

Президент России Владимир Путин проведет 11 декабря в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить, в частности, вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом, об активизации усилий государства и общества по искоренению случаев необоснованного насилия в местах лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Участники также рассмотрят итоги реализации Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий и затронут тему разработки национального плана в области прав человека, информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в этот же день глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя.

В открытом конкурсе на архитектурно-скульптурное решение памятника победил авторский коллектив под руководством А.Ковальчука, добавили в пресс-службе.