Путин на заседании СПЧ обсудит проблемы нарушения прав россиян за рубежом, примет участие в открытии памятника Солженицыну

Президент России Владимир Путин проведет 11 декабря в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить, в частности, вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом, об активизации усилий государства и общества по искоренению случаев необоснованного насилия в местах лишения свободы", - отмечается в сообщении.
Участники также рассмотрят итоги реализации Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий и затронут тему разработки национального плана в области прав человека, информирует пресс-служба.
В сообщении отмечается, что в этот же день глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя.
В открытом конкурсе на архитектурно-скульптурное решение памятника победил авторский коллектив под руководством А.Ковальчука, добавили в пресс-службе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»