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СНГ 10.12.2018 16:54

Путин на заседании СПЧ обсудит проблемы нарушения прав россиян за рубежом, примет участие в открытии памятника Солженицыну

Президент России Владимир Путин проведет 11 декабря в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить, в частности, вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом, об активизации усилий государства и общества по искоренению случаев необоснованного насилия в местах лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Участники также рассмотрят итоги реализации Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий и затронут тему разработки национального плана в области прав человека, информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в этот же день глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя.

В открытом конкурсе на архитектурно-скульптурное решение памятника победил авторский коллектив под руководством А.Ковальчука, добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СПЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]