Пять стран создадут консорциум для строительства железной дороги из Афганистана в Пакистан

Администрации железных дорог Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана создадут финансовый консорциум по строительству новой железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар, сообщила пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана").
Протокол о создании совместной рабочей группы и финансового консорциума был подписан на встрече руководителей железнодорожных администраций пяти стран 3-4 декабря в Ташкенте.
Новая железная дорога станет частью транспортного коридора, который свяжет Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.
Вдоль железной дороги планируется строительство высоковольтных линий электропередачи Сурхан - Пули-Хумри - Доши - Сурабай - Джелалабад - Пешавар. Это позволит электрифицировать новую магистраль, отмечается в сообщении.
Ранее, в декабре 2017 года, правительства Узбекистана и Афганистана подписали соглашение о строительстве железной дороги Мазари-Шариф - Шиберган - Маймана - Герат. Документ был подписан в ходе визита в Ташкент президента Афганистана Ашрафа Гани. Протяженность линии - 760 км. Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги, а также привлечение афганской стороной финансовых ресурсов для реализации проекта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»