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10.12.2018 17:37

ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания

Исполнительная власть Исмаиллинского района направит около 3 млн манатов на строительство 48-квартирного жилого здания в городе Исмаиллы.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ИВ Исмаиллинского района подписало соглашение с ОАО «İsmayıllı Tikinti-27» на выполнение этих работ.

Сумма контракта составляет 2 млн 936,714 тыс. манатов.

Кроме этого, ИВ Исмаиллинского района также подписала соглашение с филиалом №1 ООО «Parlaq-N» на строительство детского сада на 100 воспитанников в Исмаиллы. Сумма указанного контракта составляет 1 млн 448,945 тыс. манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: ДЕТСАД, ДОМ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]