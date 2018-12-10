ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания

Исполнительная власть Исмаиллинского района направит около 3 млн манатов на строительство 48-квартирного жилого здания в городе Исмаиллы.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ИВ Исмаиллинского района подписало соглашение с ОАО «İsmayıllı Tikinti-27» на выполнение этих работ.

Сумма контракта составляет 2 млн 936,714 тыс. манатов.

Кроме этого, ИВ Исмаиллинского района также подписала соглашение с филиалом №1 ООО «Parlaq-N» на строительство детского сада на 100 воспитанников в Исмаиллы. Сумма указанного контракта составляет 1 млн 448,945 тыс. манатов.

Р.Бабаев