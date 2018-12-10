Россия перебрасывает в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160 - СМИ

В Венесуэлу направляются стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России, способные нести ядерное оружие, сообщило в понедельник издание "Вашингтон фри бикон", ссылаясь на неназванных представителей Пентагона.
По словам представителей американского военного ведомства, знакомых с планами перелета российских бомбардировщиков, по крайней мере, два Ту-160 ("Блэкджек" - по кодификации НАТО) вылетят с авиабазы стратегических сил в России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут также включать дозаправку на дальних расстояниях.
Пентагон будет внимательно следить за полетами российских Т-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США, отмечает издание, которое известно своими связями с военным ведомством и спецслужбами США.
Между тем, как сообщалось, в понедельник британские и норвежские истребители уже вылетали на сопровождение двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе над Северной Атлантикой. По данным западных авиационных ресурсов, российские ракетоносцы летели в юго-западном направлении курсом на Венесуэлу.
В частности, к северо-западу от Шотландии над Атлантикой были зафиксированы два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ - борт RF-94100, несущий имя "Николай Кузнецов", и RF-94108 - "Владимир Судец".
По имеющимся данным, в понедельник утром в Венесуэлу уже прилетели Ан-124 "Руслан" и Ил-62 ВКС России.
Это уже не первый полет российских ракетоносцев в Венесуэлу. В сентябре 2008 года туда также летали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Они провели учения над международными водами вблизи побережья страны.
На минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.
Президент Алиев принял командующего погранвойсками Ирана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны Азербайджана
Azerikard продлил до конца декабря сроки приема предложений для отбора страховщика финансовых рисков и ДМС сотрудников
Нефть умеренно дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $60 за баррель
Минтруда Азербайджана с июня 2019 года внедрит подсистему для учета детей, лишенных родительской опеки
Посольство Чехии в Азербайджане уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 2 января
Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell награждена за «Лучшее представление стенда» на Bakutel 2018
Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»