Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9424 RUR   0.0256 GBR   2.1666 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.61 +1.12 Brent 61.67 +1.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 12 Дек 13° 13 Дек 10°

Финансы 10.12.2018 18:14

ВБ поддержит развитие аудита в Азербайджане

Счетная палата Азербайджана и Всемирный банк (ВБ) подписали соглашение о взаимопонимании, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.

«Соглашение подразумевает планирование и реализацию тематического аудита в сфере государственных закупок по проектам, финансируемым ВБ», - отметили в Палате.

Согласно документу, ВБ также взял на себя оказание технической помощи для усиления аналитических способностей сотрудников Счетной палаты и разработки программного обеспечения аналитической направленности.

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действительно до декабря 2021 года.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВБ, АУДИТ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан планирует отказаться от кредита ВБ на проект AzRIP-3 – глава Минфина Алиев принял регионального директора ВБ по Южному Кавказу ВБ рекомендует Азербайджану ускорить меры по диверсификации экономики Рост ВВП Азербайджана в 2018-2020гг ускорится до 2,6% - ВБ Правительству Азербайджана необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность и улучшать бизнес-среду - ВБ Азербайджану необходимо развивать ненефтяной сектор и проводить институциональные реформы - ВБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]