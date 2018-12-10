ВБ поддержит развитие аудита в Азербайджане

Счетная палата Азербайджана и Всемирный банк (ВБ) подписали соглашение о взаимопонимании, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.
«Соглашение подразумевает планирование и реализацию тематического аудита в сфере государственных закупок по проектам, финансируемым ВБ», - отметили в Палате.
Согласно документу, ВБ также взял на себя оказание технической помощи для усиления аналитических способностей сотрудников Счетной палаты и разработки программного обеспечения аналитической направленности.
Соглашение вступает в силу со дня подписания и действительно до декабря 2021 года.
Азербайджан является членом ВБ с 1992 года.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»