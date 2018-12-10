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Дальнее зарубежье 10.12.2018 20:50

Первый министр Шотландии назвала трусостью возможный перенос голосования по Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен в понедельник назвала трусостью британского правительства возможный перенос голосования по Brexit в парламенте.

"Если слухи о переносе (голосования - ИФ) правдивы, то это будет жалкой трусостью со стороны премьер-министра и правительства, которое сошло с дистанции и теперь должно уступить дорогу", - написала Н.Стерджен в Twitter.

Ранее Н.Стерджен призывала парламент отвергнуть сделку, согласованную Т.Мэй с Брюсселем.

Кроме того, первый министр Шотландии заявила, что если Лейбористская партия выступит за вынесение вотума недоверия "этому некомпетентному правительству завтра", то ее поддержит и Шотландская национальная партия, лидером которой является Н.Стерджен.

"И затем мы сможем работать вместе над тем, чтобы дать людям шанс остановить Brexit при помощи еще одного голосования", - добавила Н.Стерджен.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин назвал возможный перенос голосования в парламенте "отчаянным шагом".

"Правительство решило, что сделка Терезы Мэй по Brexit настолько провальная, что предприняло отчаянный шаг, отложив собственное голосование в последний момент", - говорится в заявлении Дж.Корбина, опубликованном в Twitter.

Также Дж.Корбин заявил, что в будущих переговорах с Брюсселем по Brexit центральным следует сделать план Лейбористской партии, отдающий приоритет созданию в Великобритании рабочих мест.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, в свою очередь, подчеркнул, что текущая сделка - это "единственная сделка, предложенная на рассмотрение", для согласования которой потребовалось полтора года.

Л.Варадкар не стал комментировать возможный перенос голосования в британском парламенте.

"У меня нет подтверждения тому, что это так, и я не могу говорить за нее (Т.Мэй - ИФ)", - приводит слова ирландского премьера телеканал Би-би-си.

Ранее СМИ сообщили, что Т.Мэй отложила голосование в парламенте по соглашению по Brexit. Собеседник агентства "Блумберг" сообщил, что такой шаг мог быть предпринят для того, чтобы избежать крупного поражения на голосовании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ, КРИТИКА


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