Российский президент Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, американский спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, покойный саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи оказались среди претендентов на звание "Человек года" по версии журнала "Тайм" в 2018 году.

Редакторы журнала перед тем, как назвать финалиста, оглашают список из десяти претендентов на это звание, отмечают американские СМИ. Так, обосновывая свой выбор, редакторы журнала указали на то, что В.Путин "одержал убедительную победу на выборах в марте, продлив пребывание на посту президента на шесть лет", несмотря на "российское дело о вмешательстве в выборы в США", ситуацию с отравлением Скрипалей в Британии и рост напряженности на Украине.

По мнению редакторов "Тайм", Д.Трампу, который уже в 2016 году получал звание "Человека года", в этом году удавалось маневрировать между скандалами и кризисами в США, начиная проблемами Белого дома и заканчивая торговой войной с Китаем и проблемами с мигрантами.

В 2018 году претендентом на звание "Человека года" также стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, которому, как напоминает "Тайм", удалось встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном трижды за минувший год.

Кроме того, в шорт-лист вошел спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся в США расследованием о предположительном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В рамках этого расследования против 32 человек и трех компаний в общей сложности было предъявлено 191 обвинение.

Также редакторы журнала внесли в список пропавшего в начале октября после визита в саудовское консульство в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, американку Кристин Блейзи Форд, которая заявила о сексуальных домогательствах со стороны нынешнего судьи Верховного суда Бретта Кавано, бывшую актрису и нынешнюю супругу британского принца Гарри Меган Маркл, а также американского кинорежиссера Райана Куглера за фильм "Черная пантера" о темнокожем супергерое.

Помимо этого, звание могут присудить кампании March for Our Lives (англ.: "Марш за наши жизни"), начатой после стрельбы в школе Флориды, призванной привлечь внимание к необходимости ужесточить контроль над оружием, а также к разделенным на американской границе семьям мигрантов.

Начиная с 1927 года журнал определяет "Человека года", которым может стать одна личность или группа людей, оказавших значительное положительное или негативное влияние на события в уходящем году.