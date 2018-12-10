Могерини надеется на создание механизма расчетов с Ираном в ближайшие недели

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ожидает создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV) с Ираном в ближайшие недели.
"И я буду ждать, что этот механизм будет создан в ближайшие недели, до конца года, как способ защитить и помогать законным деловым отношениям с Ираном", - сказала Ф.Могерини, выступая на пресс-конференции в понедельник.
В конце сентября ЕС обнародовал план создания SPV, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном.
Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, после того, как президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»