Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9424 RUR   0.0256 GBR   2.1666 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.61 +1.12 Brent 61.67 +1.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 13 Дек 10° 14 Дек

Дальнее зарубежье 10.12.2018 21:30

Могерини надеется на создание механизма расчетов с Ираном в ближайшие недели

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ожидает создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV) с Ираном в ближайшие недели.

"И я буду ждать, что этот механизм будет создан в ближайшие недели, до конца года, как способ защитить и помогать законным деловым отношениям с Ираном", - сказала Ф.Могерини, выступая на пресс-конференции в понедельник.

В конце сентября ЕС обнародовал план создания SPV, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном.

Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, после того, как президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАН, МЕХАНИЗМ


Похожие новости


Европа по-прежнему стремится к сохранению иранского ядерного соглашения - Маас Иран не будет ждать вечно создания ЕС механизма платежей в обход США - Аракчи В ЕС продолжается работа по механизму расчетов с Ираном ЕС остается полностью привержен ядерной сделке с Ираном - представитель ЕК В ЕС подтверждают намерение Брюсселя сохранить ядерную сделку с Ираном В интересах России и ЕС сохранить договоренности по иранской ядерной программе - Чижов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]