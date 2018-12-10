Китайский суд запретил Apple продавать ряд моделей iPhone в КНР, встав на сторону Qualcomm

Китайский суд предписал Apple Inc. прекратить продажу в стране ряда моделей iPhone, посчитав, что американская компания нарушила два патента Qualcomm Inc.
Как сообщается в пресс-релизе Qualcomm, суд в городе Фучжоу постановил, что Apple нарушила два ключевых патента Qualcomm, один из которых касается редактирования фото, а второй - управления приложениями с использованием сенсорного экрана.
Суд ввел запрет на продажу в Китае iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, а также iPhone X. Судебное решение не касается моделей XS, XS Max и XR, поскольку они еще не были выпущены на момент подачи иска Qualcomm.
Apple уже официально не продает в Китае модели 6s, 6S Plus and X. Модели iPhone 7, 7 Plus, 8 и 8 Plus по-прежнему доступны в официальном интернет-магазине Apple в КНР, пишет газета The Wall Street Journal.
Решение суда в Фучжоу - первое постановление, ограничивающее продажи устройств Apple в Китае.
Qualcomm и Apple ведут судебные тяжбы много лет. Китайские суды рассматривают более 12 исков Qualcomm, предъявленных Apple.
КНР является крупнейшим мировым рынком смартфонов и ключевым рынком для Apple. Кроме того, в этой стране находятся многие компании, занимающиеся сборкой iPhone - на долю этих устройств приходится порядка 75% выручки Apple.
Акции Qualcomm прибавляют в цене 3,4% на торгах в понедельник, стоимость бумаг Apple упала на 1,5%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»