Глава МИД Эстонии призвал увеличить сроки секторальных санкций против России до года вместо нынешних шести месяцев

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) призвал Европейский союз предпринять против России "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии в понедельник.
"На протяжении последних лет наблюдаем опасное поведение России, в результате которого Россия установила контроль над новыми территориями", - заявил С.Миксер на состоявшейся в понедельник в Брюсселе встрече глав МИД ЕС.
По его словам, "Европейский союз не может ограничиваться здесь лишь общими заявлениями, мы должны предпринять конкретные шаги".
Среди таких мер он назвал увеличение числа лиц, подпадающие под санкции и увеличение сроков секторальных санкций до года вместо нынешних шести месяцев.
С.Миксер напомнил, что Эстония уже годы активно поддерживала деятельность Украины, в том числе в регионе Мариуполя.
"Мы должны совместно изыскать еще большие возможности для поддержки Украины в этой сложной и опасной ситуации", - призвал глава внешнеполитического ведомства.
Главы МИД осудили деятельность России в Азово-Черноморской акватории, призвали незамедлительно освободить корабли Украины и их экипажи, задержанные 25 ноября в Керченском проливе, и обеспечить свободных проход судов Украины и других государств из Черного моря в Азовское и обратно в соответствии с международным правом, сообщили в МИД Эстонии.
25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом до 25 января 2019 года. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей.
В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»