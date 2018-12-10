ЕС рассматривает варианты поддержки регионов, пострадавших от ограничений в районе Азовского моря - Могерини

ЕС рассматривает различные меры по поддержке регионов, столкнувшихся с трудностями при перевозке грузов в районе Азовского моря, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
"Мы вместе с членами ЕС рассматриваем конкретные меры по поддержке, которые можно прибавить для помощи регионам, которых в большей степени затронули ограничения на грузовые перевозки вблизи Азовского моря", - сказала Ф.Могерини.
Ф.Могерини отметила, что она обсуждала с главой МИД Украины Павлом Климкиным и членом Европейской комиссии по вопросам расширения Йоханнесом Ханом проекты, которые ЕС может поддерживать и финансировать, чтобы помочь региону, "наиболее пострадавшему от ограничений на грузоперевозки вблизи Азовского моря".
"Мы рассматривали различные варианты, причем очень конкретные", - отметила Ф.Могерини.
Она напомнила, что на прошлой неделе встречалась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Милане. На встрече Ф.Могерини выразила "ясную и совместную позицию 28 стран-членов ЕС, которые ожидают, в частности, что Россия освободит захваченные суда и экипаж (...) а также то, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход (судов - ИФ) через Керченский пролив и Азовское море".
25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»