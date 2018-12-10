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Дальнее зарубежье 10.12.2018 23:12

GoPro перестанет производить камеры для США в Китае

Производитель портативных видеокамер GoPro Inc. принял решение перенести выпуск камер, предназначенных для США, из Китая из-за пошлин, говорится в пресс-релизе компании.

Новое место, где будут производиться видеокамеры для продажи в США, не называется. Перенос планируется осуществить до лета 2019 года. При этом продукция для других рынков будет по-прежнему производиться в Китае.

"Текущая геополитическая бизнес-среда требует гибкости, и мы решили превентивно ответить на вопросы, связанные с пошлинами, перенеся производство предназначенных для США камер из Китая", - заявил финдиректор компании Брайан Макги.

Акции GoPro, основанной в 2002 году и получившей выручку в прошлом году в размере $1,7 млрд, дешевеют в понедельник на 2,7%. С начала года капитализация компании упала на 36%, до $745 млн.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, КОМПАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]