GoPro перестанет производить камеры для США в Китае

Производитель портативных видеокамер GoPro Inc. принял решение перенести выпуск камер, предназначенных для США, из Китая из-за пошлин, говорится в пресс-релизе компании.
Новое место, где будут производиться видеокамеры для продажи в США, не называется. Перенос планируется осуществить до лета 2019 года. При этом продукция для других рынков будет по-прежнему производиться в Китае.
"Текущая геополитическая бизнес-среда требует гибкости, и мы решили превентивно ответить на вопросы, связанные с пошлинами, перенеся производство предназначенных для США камер из Китая", - заявил финдиректор компании Брайан Макги.
Акции GoPro, основанной в 2002 году и получившей выручку в прошлом году в размере $1,7 млрд, дешевеют в понедельник на 2,7%. С начала года капитализация компании упала на 36%, до $745 млн.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»