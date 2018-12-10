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Дальнее зарубежье 10.12.2018 21:50

Мэй объявила о переносе голосования парламента по Brexit

Голосование в палате общин Великобритании, планировавшееся на 11 декабря, отложено, заявила, выступая в понедельник в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы отложим голосование, запланированное на завтра", - сказала Т.Мэй, не назвав предполагаемую новую дату голосования.

Она отметила, что услышала различные мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует обширная и глубокая обеспокоенность".

"В результате, если бы мы продвинулись и провели голосование завтра, то сделка была бы отвергнута", - отметила Т.Мэй.

При этом она выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Brexit.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]