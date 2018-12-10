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ТЭК 10.12.2018 20:14

Снижение цен на нефть сбавило темп, Brent торгуется на уровне $61,24 за баррель

Тенденция к снижению цен на нефть сохраняется в понедельник, однако темпы падения замедлились.

Рынок консолидируется после пятничного скачка, вызванного решением государств ОПЕК+ сократить добычу, пишет Dow Jones.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК снизилась на $0,43 (0,7%) - до $61,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,71 (1,35%) - до $51,9 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), из которых 800 тыс. б/с придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель.

"После подъема цен в пятницу, рынок демонстрирует некоторую коррекцию, - отмечает аналитик Marex Spectron Георгий Славов. - Но это все ложные сигналы: цены на нефть будут расти до конца текущего года".

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что отсутствие четких данных о том, каким образом, сокращение будет распределено по странам, а также тот факт, что Иран, Венесуэла и Ливия получили освобождение от сделки ОПЕК+, омрачают перспективы нефтяного рынка.

Среди факторов, ограничивающих подъем цен на нефть, - ослабление глобального экономического роста, сдерживающее спрос на сырье, а также продолжающаяся торговая война между США и Китаем.

"Мы объясняем снижение цен на нефть уходов инвесторов от рисков", - сказал аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.

"Вторая причина - это то, что ОПЕК не начнет сокращать добычу раньше января, и рынок, возможно, ждет, когда объемы экспорта стабилизируются", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]