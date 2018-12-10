Страны ОПЕК+ подпишут декларацию о сотрудничестве в марте в Саудовской Аравии

Страны ОПЕК+ соберутся в марте в Саудовской Аравии для подписания декларации о сотрудничестве, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

Сам документ хартии о сотрудничестве в Вене подписан не был. Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что документ планируется подписать в первом квартале 2019 года.