Добыча нефти на Кашагане за 11 месяцев составила 12 млн тонн - глава Минэнерго Казахстана

Добыча нефти на месторождении Кашаган за январь-ноябрь составила 12 млн тонн, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
"Уже за 11 месяцев 12 млн (тонн - ИФ-К) выполнено", - сказал К.Бозумбаев журналистам, отвечая на вопрос об объеме добычи на Кашагане во вторник в Астане.
В 2017 году на Кашагане было добыто 8,35 млн тонн нефти.
Минэнерго Казахстана ожидает, что добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года составит 13 млн тонн.
Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»