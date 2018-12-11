Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9424 RUR   0.0256 GBR   2.1666 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.61 +1.12 Brent 61.67 +1.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 13 Дек 10° 14 Дек

ТЭК 11.12.2018 09:18

Добыча нефти на Кашагане за 11 месяцев составила 12 млн тонн - глава Минэнерго Казахстана

Добыча нефти на месторождении Кашаган за январь-ноябрь составила 12 млн тонн, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

"Уже за 11 месяцев 12 млн (тонн - ИФ-К) выполнено", - сказал К.Бозумбаев журналистам, отвечая на вопрос об объеме добычи на Кашагане во вторник в Астане.

В 2017 году на Кашагане было добыто 8,35 млн тонн нефти.

Минэнерго Казахстана ожидает, что добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года составит 13 млн тонн.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАШАГАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Добыча нефти на месторождении Кашаган за январь-сентябрь составила 9,5 млн тонн - Минэнерго Казахстана Уровень добычи на Кашагане вскоре будет доведен до 370 тыс. б/с - Минэнерго Казахстана Назарбаев объявил о запуске месторождения Кашаган на Каспии Фауна Каспия от утечки газа на Кашагане не пострадала - экологи Месторождение "Кашаган" является потенциальной экологической угрозой для Каспия - эксперт Глава "КазМунайГаза" не сомневается в начале добычи нефти на Кашагане в конце года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]