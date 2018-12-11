Добыча нефти на Кашагане за 11 месяцев составила 12 млн тонн - глава Минэнерго Казахстана

Добыча нефти на месторождении Кашаган за январь-ноябрь составила 12 млн тонн, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

"Уже за 11 месяцев 12 млн (тонн - ИФ-К) выполнено", - сказал К.Бозумбаев журналистам, отвечая на вопрос об объеме добычи на Кашагане во вторник в Астане.

В 2017 году на Кашагане было добыто 8,35 млн тонн нефти.

Минэнерго Казахстана ожидает, что добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года составит 13 млн тонн.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.