Казахстан с 11 декабря более чем вдвое повысит акциз на импортный бензин

Правительство Казахстана внесло поправки в постановление об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, согласно которым ставки акцизов на импорт повысятся в 2,3 раза.
Согласно документу, новая ставка акциза на тонну импортного бензина составит 10 500 тенге ($28,26). В настоящее время она составляет 4500 тенге ($12,11).
Постановление вводится в действие 11 декабря.
Между тем ставка акциза на импортное дизельное топливо осталась без изменений - 450 тенге ($1,21). Ставка акциза при оптовой реализации местными производителями бензина с ноября по май составляет также 10 500 тенге ($28,26). При розничной реализации ставка составляет 11 тыс. тенге ($29,6).
Как сообщалось, директор ассоциации Kazenergy Асет Магауов ранее предлагал пересмотреть или уравнять ставки акцизов на отечественный и импортный бензин.
"Я думаю, правительству надо принять решение (...) Всё-таки мы хотели бы, чтобы наши отечественные заводы, с учётом завершения модернизации, были на равных условиях с импортными поставками", - отмечал он.
В Казахстане с населением свыше 18,2 млн человек действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Шымкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей акций завода. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".
Официальный курс тенге на 10 декабря - 370,49/$1.
Президент Алиев принял командующего погранвойсками Ирана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны Азербайджана
Минтруда Азербайджана с июня 2019 года внедрит подсистему для учета детей, лишенных родительской опеки
Посольство Чехии в Азербайджане уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 2 января
Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
США отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в Россию
Конвой афганских сил безопасности подорвался на мине в пригороде Кабула, четыре человека погибли
Левый французский лидер раскритиковал Макрона и пообещал продолжение протестов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell награждена за «Лучшее представление стенда» на Bakutel 2018
Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»