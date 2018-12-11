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Регион 11.12.2018 09:45

В Брюсселе прошли консультации с Ираном по региональной проблематике

Четвертые политические консультации формата ЕС/Е4 (Евросоюз/Великобритания, Германия, Италия, Франция) с Ираном по региональным вопросам состоялись в Брюсселе 10 декабря, сообщила в понедельник вечером Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике отмечается, что совещание проходило под председательством генерального секретаря ЕВС Хельги Шмид на уровне политических директоров. Иранскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари.

"Обсуждение было сосредоточено на политической и гуманитарной ситуации в Йемене. Все стороны подтвердили свою решительную поддержку продолжающимся политическим переговорам в Швеции при содействии специального посланника ООН. В ходе обсуждения также были затронуты последующие шаги в связи с астанинским процессом по Сирии", - сказано в сообщении.

В нем говорится, что участники консультаций договорились встретиться снова в этом формате в ближайшее время.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ЕВРОСОЮЗ, ИРАН, КОНСУЛЬТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]