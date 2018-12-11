В Великобритании есть заинтересованность в сохранении ДРСМД - посол РФ Яковенко

В Великобритании есть заинтересованность в сохранении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который по праву называют одним из важнейших договоров в области обеспечения стратегической безопасности, заявил во вторник в интервью газете "Известия" посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Мы чувствуем серьезную обеспокоенность британцев в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности выхода США из договора. Британские эксперты предупреждают о рисках новой гонки вооружений - уже на новом технологическом уровне, размещения американских ракет в Европе, разрушения ускоренными темпами всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения", - сказал он.

А.Яковенко отметил, что "официальный Лондон, претендующий на лидирующие позиции в вопросах разоружения и нераспространения, мог бы сыграть более конструктивную роль в сохранении ДРСМД".

"Общественное мнение внутри страны подталкивает к этому правительство Терезы Мэй. Однако пока мы слышим от британского правительства только повторение голословных обвинений США в адрес России в контексте договора", - заявил А.Яковенко.