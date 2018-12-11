Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9424 RUR   0.0256 GBR   2.1666 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.61 +1.12 Brent 61.67 +1.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 13 Дек 10° 14 Дек

ТЭК 11.12.2018 09:22

Министр энергетики Саудовской Аравии встретился с главой Минэнерго США

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих провел переговоры с главой Минэнерго США Риком Перри о ситуации на рынке нефти.

Как сообщил в своем Twitter Халед аль-Фалих, они обсудили "состояние нефтяного рынка" и энергетическое сотрудничество между двумя странами во время встречи в Восточном Дахране.

Министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что обсуждения касались усилий королевства по разработке технологий сокращения выбросов углерода, эффективном использовании энергии и возможностях технического сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, министр энергетики США Рик Перри написал в своем Twitter: "Только что закончился визит в Саудовскую Аравию, где я провел продуктивные встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалихом и заинтересованными сторонами энергетической отрасли, работающими на Ближнем Востоке". Он добавил, что во время встречи "обсудил необходимость открытых, свободных и справедливых рынков с саудитами".

Встреча Халед аль-Фалих и Р.Перри стала первой после того, как члены ОПЕК и 10 других нефтедобывающих стран, включая Россию, 7 декабря согласились сократить добычу нефти на 1,2 млн б/с, начиная с января 2019 года.

При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, САУДАРАВИЯ, МИНИСТРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Арабские страны ведут переговоры с США о соглашении по безопасности - глава саудовского МИД Сенаторы США вынесли на рассмотрение резолюцию, обвиняющую наследного принца Саудовской Аравии в убийстве Хашкаджи Журналист Хашкаджи обсуждал в мессенджере создание онлайн-движения против политики Саудовской Аравии Шеф Пентагона заявил о необходимости учитывать роль Эр-Рияда в безопасности США при определении виновных в убийстве Хашкаджи Сенаторы США обсудят возможные меры в отношении Эр-Рияда после убийства Хашкаджи Трамп сомневается в причастности саудовского принца в убийстве журналиста Хашкаджи

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]