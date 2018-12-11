Министр энергетики Саудовской Аравии встретился с главой Минэнерго США

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих провел переговоры с главой Минэнерго США Риком Перри о ситуации на рынке нефти.

Как сообщил в своем Twitter Халед аль-Фалих, они обсудили "состояние нефтяного рынка" и энергетическое сотрудничество между двумя странами во время встречи в Восточном Дахране.

Министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что обсуждения касались усилий королевства по разработке технологий сокращения выбросов углерода, эффективном использовании энергии и возможностях технического сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, министр энергетики США Рик Перри написал в своем Twitter: "Только что закончился визит в Саудовскую Аравию, где я провел продуктивные встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалихом и заинтересованными сторонами энергетической отрасли, работающими на Ближнем Востоке". Он добавил, что во время встречи "обсудил необходимость открытых, свободных и справедливых рынков с саудитами".

Встреча Халед аль-Фалих и Р.Перри стала первой после того, как члены ОПЕК и 10 других нефтедобывающих стран, включая Россию, 7 декабря согласились сократить добычу нефти на 1,2 млн б/с, начиная с января 2019 года.

При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.