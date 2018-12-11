Левый французский лидер раскритиковал Макрона и пообещал продолжение протестов

Депутат Национального собрания Франции и лидер французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в понедельник вечером с критикой телевизионного обращения к нации президента Эмманюэля Макрона.

"Макрон ошибся эпохой. Он начал браниться на народ и ни слова не сказал о раненых", - заявил Ж.-Л.Меланшон, слова которого приводит сайт газеты "Либерасьон".

По его мнению, президент забыл о таких малоимущих категориях граждан, как безработные, частично занятые работники, учащаяся молодежь.

Левый политик считает, что борьба должна быть продолжена и предсказал очередной акт в кампании протестов по стране в ближайшую субботу. "Гражданская революция будет великой", - пообещал Ж.-Л.Меланшон.

Издание также цитирует высказывания главы фракции социалистов в Национальном собрании Валери Рабо, которая назвала выступление президента страны "запоздалым ответом, обманом зрения".

"Как он собирается финансировать увеличение smic (МРОТ - ИФ)? За счет роста налогов? За счет урезания государственных услуг? Очень большая неясность", - сказала депутат журналистам.

По мнению председателя организации SOS Racisme Доминика Сопо, упоминание Э.Макроном иммиграции в своем выступлении в ответ на протесты "желтых жилетов" "не сулит ничего хорошего".

В коммюнике, которое он озаглавил "Иммигранты как козлы отпущения", глава правозащитной организации обращает внимание на то, что Э.Макрон сказал о проблеме иммиграции в заявлении, посвященном, в частности, распределению средств и ожиданиям учащейся молодежи.

Президент Франции заявил: "Я хочу также, чтобы мы привели нацию к согласию с самой собой в том, что является ее глубокой идентичностью. Чтобы мы взялись за вопрос иммиграции".

В SOS Racisme в этих словах увидели "попытку бросить иммигрантов на съедение социальной фрустрации".