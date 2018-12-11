Левый французский лидер раскритиковал Макрона и пообещал продолжение протестов

Депутат Национального собрания Франции и лидер французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в понедельник вечером с критикой телевизионного обращения к нации президента Эмманюэля Макрона.
"Макрон ошибся эпохой. Он начал браниться на народ и ни слова не сказал о раненых", - заявил Ж.-Л.Меланшон, слова которого приводит сайт газеты "Либерасьон".
По его мнению, президент забыл о таких малоимущих категориях граждан, как безработные, частично занятые работники, учащаяся молодежь.
Левый политик считает, что борьба должна быть продолжена и предсказал очередной акт в кампании протестов по стране в ближайшую субботу. "Гражданская революция будет великой", - пообещал Ж.-Л.Меланшон.
Издание также цитирует высказывания главы фракции социалистов в Национальном собрании Валери Рабо, которая назвала выступление президента страны "запоздалым ответом, обманом зрения".
"Как он собирается финансировать увеличение smic (МРОТ - ИФ)? За счет роста налогов? За счет урезания государственных услуг? Очень большая неясность", - сказала депутат журналистам.
По мнению председателя организации SOS Racisme Доминика Сопо, упоминание Э.Макроном иммиграции в своем выступлении в ответ на протесты "желтых жилетов" "не сулит ничего хорошего".
В коммюнике, которое он озаглавил "Иммигранты как козлы отпущения", глава правозащитной организации обращает внимание на то, что Э.Макрон сказал о проблеме иммиграции в заявлении, посвященном, в частности, распределению средств и ожиданиям учащейся молодежи.
Президент Франции заявил: "Я хочу также, чтобы мы привели нацию к согласию с самой собой в том, что является ее глубокой идентичностью. Чтобы мы взялись за вопрос иммиграции".
В SOS Racisme в этих словах увидели "попытку бросить иммигрантов на съедение социальной фрустрации".
Президент Алиев принял командующего погранвойсками Ирана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны Азербайджана
Azerikard продлил до конца декабря сроки приема предложений для отбора страховщика финансовых рисков и ДМС сотрудников
Нефть умеренно дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $60 за баррель
Минтруда Азербайджана с июня 2019 года внедрит подсистему для учета детей, лишенных родительской опеки
Посольство Чехии в Азербайджане уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 2 января
Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell награждена за «Лучшее представление стенда» на Bakutel 2018
Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»