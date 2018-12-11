Канадский суд не принял решение по освобождению под залог финдиректора Huawei

Суд в канадском Ванкувере не вынес решения по вопросу об освобождении под залог ранее арестованной в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщила газета "Стар Ванкувер".
Суд не смог принять решение об освобождении Мэн Ваньчжоу под залог в $15 млн, предложенный ее мужем Лю Сяоцзун, в связи с тем, что он не является резидентом Канады.
Как отмечает издание, заседание суда продолжится во вторник.
Ранее сообщалось, что финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованная в Канаде, под присягой заявила о своей невиновности и выступила с требованием об освобождении под залог до решения суда об экстрадиции ее в США.
Китаянку обвиняют в том, что она причастна к поставкам компанией продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях.
Арест был произведен канадскими властями 1 декабря по запросу из Вашингтона.
Как сообщалось, МИД КНР после ареста Мэн Ваньчжоу вызвал посла США в Пекине и заявил ему протест китайской стороны.
В субботу МИД КНР также вызвал канадского посла, призвав "немедленно освободить задержанную, обеспечить соблюдение ее прав".
В знак протеста против ареста гражданки КНР Китай уже отменил встречу с одной из торговых делегаций Канады.
Наблюдатели обращают внимание, что арест Мэн Ваньчжоу по требованию США был произведен на фоне договоренностей между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом об урегулировании торговых противоречий на саммите G20 в Аргентине.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»