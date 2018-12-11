Китай и США обменялись мнениями по мерам и срокам урегулирования торговых разногласий - минкоммерции КНР

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ в телефонных беседах с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером наметил конкретные меры и график действий по урегулированию противоречий в двусторонней торговле, сообщает министерство коммерции Китая.
"Стороны обменялись мнениями по графику и дорожной карте дальнейших консультаций по торговле во исполнение договоренностей глав двух государств", - говорится в сообщении министерства, размещенном на сайте ведомства.
Как сообщалось, в ходе встречи на полях аргентинского саммита G20 председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о конкретных мерах, направленных на прекращение тарифной войны.
США на 90 дней заморозят введение 25-процентной пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. За это время стороны путем переговоров должны прийти к конкретному соглашению. В настоящее время пошлина составляет 10%. О планах ее повышения ранее заявлял Д.Трамп.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»