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Внешняя политика 11.12.2018 10:25

Президент Алиев принял командующего погранвойсками Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку командующего пограничными войсками Ирана, бригадного генерала Касема Резаи, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ИРАН, ПОГРАНВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]