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Дальнее зарубежье 11.12.2018 10:31

Конвой афганских сил безопасности подорвался на мине в пригороде Кабула, четыре человека погибли

Не менее четырех сотрудников силовых структур Афганистана погибли во вторник утром в результате подрыва на мине в пригороде Кабула, сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра МВД республики Наджиба Дониша.

По его данным, конвой сил безопасности был подорван с помощью взрывного устройства на трассе в районе населенного пункта Бала-Чинар уезда Пагман.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КОНВОЙ, ПОДРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]