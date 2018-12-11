Конвой афганских сил безопасности подорвался на мине в пригороде Кабула, четыре человека погибли

Не менее четырех сотрудников силовых структур Афганистана погибли во вторник утром в результате подрыва на мине в пригороде Кабула, сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра МВД республики Наджиба Дониша.

По его данным, конвой сил безопасности был подорван с помощью взрывного устройства на трассе в районе населенного пункта Бала-Чинар уезда Пагман.