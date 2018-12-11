Гульнара Каримова хочет поддержать изменения в Узбекистане и участвовать в общественной жизни - сын

Внук экс-президента Узбекистана Ислама Каримова заявил о намерении его матери Гульнары вернуться к участию в общественной жизни.

25-летний Ислам Каримов написал на своей странице в Instagram, что Г.Каримова, намерена вернуться к участию в общественной жизни.

"По инициативе нового руководства нашей страны реализуется много новых проектов, которые позволят Узбекистану создать прочную базу для лучшего будущего, поэтому моя мама решила поддержать изменения в стране, как с финансовой стороны, так и с физической", - пишет И.Каримов-младший.

По его мнению, эти намерения не будут иметь противодействия, а только положительные результаты.

"Ни один разумный человек не будет против такого действия, поскольку это решение имеет только положительные результаты, какими бы сложными ни были обстоятельства его принятия. Все трудности, которые нам, как семье, пришлось пережить, только усиливают наше решение поддержать решение моей матери и заставляют делать все возможное для лучшего будущего", - отмечается в сообщении сына Г.Каримовой.

При этом он не упомянул о местонахождении Г.Каримовой и ее нынешнем статусе.

Между тем Иман, дочь Г.Каримовой, в октябре написала в своем блоге в Instagram, что "мама теперь дома". Это сообщение позже опровергли в Генпрокуратуры республики, заявив, что "Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке".

Как сообщалось, в октябре 2013 года против Г.Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Г.Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.