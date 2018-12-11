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Дальнее зарубежье 11.12.2018 13:14

Более 40 экс-сенаторов предупреждают об угрозе конституционного кризиса в США

Группа из 44 бывших сенаторов США как из Республиканской, так и из Демократической партий выступили с обращением к американскому народу, в котором предупредили об угрозе конституционного кризиса в стране.

Экс-конгрессмены пояснили, что вступление США в нестабильные времена связано с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ, а также с планами демократов, получившими по итогам промежуточных выборах 2018 года большинство в палате представителей Конгресса США, начать собственные расследования в этом направлении.

"Наша общая точка зрения заключается в том, что мы вступаем в опасный период; и мы чувствуем обязанность заявить о серьезных вызовах для верховенства закона, конституции, наших органов власти и нашей национальной безопасности", - говорится в статье экс-сенаторов для газеты "Вашингтон пост".

"Мы находимся в переломном моменте, когда на кону стоят фундаментальные принципы нашей демократии и нашей национальной безопасности, а верховенство права и возможность для наших институтов функционировать свободно и независимо необходимо защитить", - отмечается в статье.

Экс-сенаторы также призвали нынешних и будущих членов Сената не подменять общенациональные интересы собственными или двухпартийными. Они напомнили, что при предыдущих конституционных кризисах в США Сенат вставал на защиту демократии, и необходимость в этом существует и теперь.

Среди экс-сенаторов - бывший кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2004 года и бывший госсекретарь США (2013-2017 годы) Джон Керри.

Ранее телеканал Си-Эн-Эн, основываясь на материалах судов, публичных заявлениях, выступил с утверждением, что как минимум, 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с россиянами во время предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году.

Си-Эн-Эн также сообщал со ссылкой источник, близкий к Д.Трампу, что он якобы допускает возможность подвергнуться импичменту после того, как к демократам перейдет контроль в палате представителей Конгресса США.

Однако в аппарате Белого дома не думают, что к импичменту может привести расследование предположительной связи Д.Трампа и РФ, которое ведет Р.Мюллер.

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Тэги: США, ЭКС/СЕНАТОРЫ, КОНСТИТУЦИЯ, КРИЗИС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]