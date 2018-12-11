Более 40 экс-сенаторов предупреждают об угрозе конституционного кризиса в США

Группа из 44 бывших сенаторов США как из Республиканской, так и из Демократической партий выступили с обращением к американскому народу, в котором предупредили об угрозе конституционного кризиса в стране.
Экс-конгрессмены пояснили, что вступление США в нестабильные времена связано с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ, а также с планами демократов, получившими по итогам промежуточных выборах 2018 года большинство в палате представителей Конгресса США, начать собственные расследования в этом направлении.
"Наша общая точка зрения заключается в том, что мы вступаем в опасный период; и мы чувствуем обязанность заявить о серьезных вызовах для верховенства закона, конституции, наших органов власти и нашей национальной безопасности", - говорится в статье экс-сенаторов для газеты "Вашингтон пост".
"Мы находимся в переломном моменте, когда на кону стоят фундаментальные принципы нашей демократии и нашей национальной безопасности, а верховенство права и возможность для наших институтов функционировать свободно и независимо необходимо защитить", - отмечается в статье.
Экс-сенаторы также призвали нынешних и будущих членов Сената не подменять общенациональные интересы собственными или двухпартийными. Они напомнили, что при предыдущих конституционных кризисах в США Сенат вставал на защиту демократии, и необходимость в этом существует и теперь.
Среди экс-сенаторов - бывший кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2004 года и бывший госсекретарь США (2013-2017 годы) Джон Керри.
Ранее телеканал Си-Эн-Эн, основываясь на материалах судов, публичных заявлениях, выступил с утверждением, что как минимум, 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с россиянами во время предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году.
Си-Эн-Эн также сообщал со ссылкой источник, близкий к Д.Трампу, что он якобы допускает возможность подвергнуться импичменту после того, как к демократам перейдет контроль в палате представителей Конгресса США.
Однако в аппарате Белого дома не думают, что к импичменту может привести расследование предположительной связи Д.Трампа и РФ, которое ведет Р.Мюллер.
К 2030 году перечень профессий обновится на 85% - вице-президент BP
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу совершит визит в регион когда позволит политическая ситуация в Армении - источник
Минкультуры направит более 2,3 млн манатов на проведение ремонтных работ
Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 9%
АМОК остановит в 2019г на профилактические работы 2 платформы на блоке АЧГ
Персоной года по версии журнала "Тайм" стал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи
ГТК и МОМ обсудили план действий Азербайджана по борьбе с траффикингом до 2024 года
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $318
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В РИКЦ в Баку был показан спектакль «Приключения Мамы Му и ее друзей»
Кестутис Янкаускас дал интервью TELLMAN show
В Баку отметили 25-летие Представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»