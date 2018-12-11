Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9326 RUR   0.0255 GBR   2.1384 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 13 Дек 11° 14 Дек 10°

СНГ 11.12.2018 13:34

Обезврежены 37 ячеек, планировавших теракты на территории Северного Кавказа - глава ФСБ

Правоохранительные органы пресекли деятельность 37 террористических ячеек на территории России в течение 2018 года, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

"Пресечена деятельности 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской республики и Ставропольского края ",- сказал А. Бортников во вторник на заседании НАК.

По словам директора ФСБ, скоординированная деятельности всех субъектов противодействия терроризму позволила не допустить атак во время Чемпионата мира по футболу 2018 и выборов президента РФ.

Наибольшее количество террористических проявлений по-прежнему фиксируется на Северном Кавказе, отметил он.

"При этом международные террористические организации предпринимают попытки распространения терактивности и на другие регионы страны",- подчеркнул А. Бортников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]