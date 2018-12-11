Обезврежены 37 ячеек, планировавших теракты на территории Северного Кавказа - глава ФСБ

Правоохранительные органы пресекли деятельность 37 террористических ячеек на территории России в течение 2018 года, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

"Пресечена деятельности 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской республики и Ставропольского края ",- сказал А. Бортников во вторник на заседании НАК.

По словам директора ФСБ, скоординированная деятельности всех субъектов противодействия терроризму позволила не допустить атак во время Чемпионата мира по футболу 2018 и выборов президента РФ.

Наибольшее количество террористических проявлений по-прежнему фиксируется на Северном Кавказе, отметил он.

"При этом международные террористические организации предпринимают попытки распространения терактивности и на другие регионы страны",- подчеркнул А. Бортников.