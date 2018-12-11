Обезврежены 37 ячеек, планировавших теракты на территории Северного Кавказа - глава ФСБ

Правоохранительные органы пресекли деятельность 37 террористических ячеек на территории России в течение 2018 года, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
"Пресечена деятельности 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской республики и Ставропольского края ",- сказал А. Бортников во вторник на заседании НАК.
По словам директора ФСБ, скоординированная деятельности всех субъектов противодействия терроризму позволила не допустить атак во время Чемпионата мира по футболу 2018 и выборов президента РФ.
Наибольшее количество террористических проявлений по-прежнему фиксируется на Северном Кавказе, отметил он.
"При этом международные террористические организации предпринимают попытки распространения терактивности и на другие регионы страны",- подчеркнул А. Бортников.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»