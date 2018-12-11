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Дальнее зарубежье 11.12.2018 13:46

НАСА представит усомнившемуся американскому баскетболисту доказательства высадки на Луну

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) во вторник заявили, что готовы развеять сомнения баскетболиста Стефена Карри в факте высадки американцев на Луну.

"Мы рады пригласить С.Карри на экскурсию в нашу лабораторию, посвященную Луне, в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне; возможно, в следующий раз, когда команда "Голден Стэйт Уорриоз" (в которой играет С.Карри - ИФ) приедет в город и будет играть с командой "Хьюстон Рокетс", - сказал представитель НАСА в интервью газете "Нью-Йорк таймс".

При этом в НАСА подчеркнули, что в лаборатории "находятся сотни фунтов камней с поверхности Луны".

"В ходе визита баскетболист сможет сам увидеть, что мы делали 50 лет назад. В ближайшие годы мы собираемся на Луну снова, но на этот раз мы пробудем там длительное время", - отметил представитель.

Ранее С.Карри высказывал сомнения относительно того, что американские астронавты действительно высаживались на Луну.

"Мы когда-нибудь были на Луне? Я не думаю", - сказал тогда спортсмен.

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Тэги: США, НАСА, ЛУНА, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]