НАСА представит усомнившемуся американскому баскетболисту доказательства высадки на Луну

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) во вторник заявили, что готовы развеять сомнения баскетболиста Стефена Карри в факте высадки американцев на Луну.
"Мы рады пригласить С.Карри на экскурсию в нашу лабораторию, посвященную Луне, в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне; возможно, в следующий раз, когда команда "Голден Стэйт Уорриоз" (в которой играет С.Карри - ИФ) приедет в город и будет играть с командой "Хьюстон Рокетс", - сказал представитель НАСА в интервью газете "Нью-Йорк таймс".
При этом в НАСА подчеркнули, что в лаборатории "находятся сотни фунтов камней с поверхности Луны".
"В ходе визита баскетболист сможет сам увидеть, что мы делали 50 лет назад. В ближайшие годы мы собираемся на Луну снова, но на этот раз мы пробудем там длительное время", - отметил представитель.
Ранее С.Карри высказывал сомнения относительно того, что американские астронавты действительно высаживались на Луну.
"Мы когда-нибудь были на Луне? Я не думаю", - сказал тогда спортсмен.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»